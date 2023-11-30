Луковая шелуха против тли, паутинного клеща и от пожелтения огурцов: полезные рецепты дачников

Чтобы огурцы не желтели, применяем такое средство из луковой шелухи. На 10 л воды понадобится горсть очисток лука. Доводим до кипения и варим 5 минут. Настаиваем несколько часов и процеживаем.

Далее раствор нужно разводить: на два литра берем ведро чистой воды. Опрыскиваем огурцы по листьям. Остальную шелуху можно использовать как мульчу.

Боремся с паутинным клещом так. В 10-литровое ведро воды высыпаем 200 г шелухи, держим жидкость 4-5 дней для настаивания. Настой фильтруем и используем для опрыскиваний. Повторяем процедуру через пять дней.

Готовим настой против огородной тли. Пол ведра шелухи лука заливаем доверху горячей водой. Готовим раствор сутки, потом процеживаем и дополнительно разбавляем еще два раза водой. Жидкостью обрызгиваем колорадских жуков на картошке и баклажанах.