Лада Дэнс сообщила, что не увидела русофобии за границей

Лада Дэнс сообщила, что сама лично не сталкивалась с явлением русофобии, хотя наведывалась за рубеж неоднократно, развивая там бизнес.

Знаменитость вспоминает, что ее отговаривали от коммерции в Прибалтике из-за русофобов, которых там много. Звезда не послушалась советчиков, ничего подобного не заметив на деле.

Певица отметила, что видела только доброжелательность. Даже на улице к звезде сцены подходили люди и говорили приятные слова.

Дэнс уточнила, что ее бизнес был связан с недвижимостью. Она приобретала жилье, приводила его в порядок и тогда продавала.

Причиной закрытия бизнеса стал обман деловых партнеров. Недобросовестными предпринимателями оказались собственный юрист певицы и семья, глава которой был депутат.