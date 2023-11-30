Лада Дэнс сообщила, что не увидела русофобии за границей

17:53 2023-11-30
Лада Дэнс сообщила, что не увидела русофобии за границей

Исполнительница Лада Дэнс убеждена, что информация о русофобии за рубежом слишком преувеличена.

Лада Дэнс сообщила, что сама лично не сталкивалась с явлением русофобии, хотя наведывалась за рубеж неоднократно, развивая там бизнес.

Знаменитость вспоминает, что ее отговаривали от коммерции в Прибалтике из-за русофобов, которых там много. Звезда не послушалась советчиков, ничего подобного не заметив на деле.

Певица отметила, что видела только доброжелательность. Даже на улице к звезде сцены подходили люди и говорили приятные слова.

Дэнс уточнила, что ее бизнес был связан с недвижимостью. Она приобретала жилье, приводила его в порядок и тогда продавала.

Причиной закрытия бизнеса стал обман деловых партнеров. Недобросовестными предпринимателями оказались собственный юрист певицы и семья, глава которой был депутат.

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