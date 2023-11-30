Басков рассказал, как выступал на дне рождении собаки

Николай Басков вспомнил, что в то время он проводил по 3 корпоратива в день, а тут ему срочно сообщают о необходимости выступления в ресторане Подмосковья.

Певцу донесли, что его непременно хотят видеть, а за выступление готовы заплатить любые деньги.

Оказалось, что отмечали день рождения собаки по кличке Джорджик. Когда артист пришел в себя из-за необычности ситуации, он поздравил именинника, пожелав ему здоровья и счастья.

Басков рассказал, что особенно его поразила на вечеринке роскошь и бриллиантовое украшение хозяйки Джорджика, организовавшей праздник. Она сообщила артисту, что ее питомцу исполнился год.