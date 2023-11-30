Лазарев отказался фотографироваться с Волочковой на красной дорожке в рамках премии Золотой граммофон

Известно, что приглашенные на "Золотой граммофон" знаменитости традиционно фотографировались сами и вместе в фотозоне.

Анастасия Волочкова подошла к Сергею Лазареву, предложив совместное фото.

В ответ балерина услышала: "Я не фотографируюсь, извини, Настя".

После певец "спрятался" за спину Филиппа Киркорова.

Позднее исполнитель объяснил, что бежал за кулисы, чтобы успеть переодеться до начала церемонии, а потому ни с кем не стал фотографироваться.