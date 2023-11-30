Действенные рецепты против тли без применения дорогой химии

Мелко нарезаем чистотел вместе с соцветиями. Берем 2,5 больших ложки. Заливаем сырье горячей водой, объем - 1 литр. Доводим до кипения, потом держим на огне еще 5 минут. Готовое средство настаиваем 24 часа. Фильтруем и обрабатываем по листам.

Измельчаем свежие листики одуванчиков. Берем два стакана. Высыпаем в 10 л воды. Настаиваем два часа. Опрыскиваем растения с тлей.

Готовим 10 л воды, всыпаем туда 2 столовые ложки древесной золы, 5 таких же ложек мыльной стружки. Раствором опрыскиваем овощные культуры, декоративные растения, зараженные тлей.

Берем одну среднюю луковицу, натираем на терке. Одну чайную ложку смешиваем с литром воды. Оставляем в закрытом виде на 5 часов. Проводим обработки.

Бархатцами наполняем пол ведра, потом сушим их под навесом. Подсушенные растения заливаем водой, необходимо взять 10 л. Вода должна быть теплая. Настой готовим два дня. Фильтруем, всыпаем 4 больших ложки стружки мыла. После этого можно опрыскивать зараженные растения.