Макаревич заявил, что запрещает россиянам скачивать свой новый альбом

В одном из своих последних интервью Андрей Макаревич предупредил, что слушать его новый альбом можно не всем.

Композиции для скачивания доступны всем, кто выступает против спецоперации.

Музыкант объяснил свое решение тем, что ему "не очень хочется звучать для того большинства, которое сегодня поддерживает военную операцию".

Лидер "Машины времени" убежден, что те, кто не поддерживает СВО, найдут способ послушать его новые творения.