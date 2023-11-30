Колдун рассказал, что носил одежду Киркорова, так как на свою у него не было денег

Дмитрий Колдун рассказал, что ему нечего было есть, не на что снимать жилье, хотя он победил в ''Фабрике звезд'' и успешно выступил на ''Евровидении".
После 6-ого места на "Евровидении", когда его курировали продюсер Виктор Дробыш и исполнитель Филипп Киркоров, его обязали работать с другими людьми.
Продюсерем певца стал Александр Лунев.
После "Фабрики звезд" Колдун испытывал финансовые трудности настолько, что Киркоров дарил ему свою одежду.
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