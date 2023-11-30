Цветы, которые хорошо себя чувствуют даже в самую жаркую погоду

Бархатцы встречаются на многих участках, и не зря. Это однолетнее растение прекрасно переносит жаркую и сухую погоду. Высокая влажность для него тоже не проблема. Также бархатцы устойчивы к резким погодным перепадам. Цветут эти однолетники в июле-августе. У растения очень много разновидностей - более 50. Бархатцы к тому же хорошие медоносы.

Настурция переливается всеми солнечными оттенками. Растение не любит заморозков, а вот жара ей по вкусу. Высаживать нужно семенами, лунки делаются на 2 см. Посадка осуществляется в июне, выбираем место, закрытое от ветра. Ранней весной цветы можно держать накрытыми.

Портулак сажаем в конце марта или начале апреля. Подросшие саженцы переносим на клумбу в конце мая. Цветок образует густой махровый ковер, миниатюрные цветочки хороши для кашпо. Портулак славится как медонос, его можно использовать как салатную зелень. Из растения готовят ароматную приправу дандур.