Киркоров сообщил сумму, за которую готов петь для собаки

Филипп Киркоров заверил, что, если бы ему заплатили, как за 10 корпоративов, он бы спел и для йоркширского терьера.

Так певец прокомментировал рассказ своего коллеги Николая Баскова, выступавшего перед псом Джорджиком.

Басков утверждал, что до того выступления не знал, что его пригласили выступить для домашнего животного. Заказчик лишь упомянул имя именинника Джоржика, не вдаваясь в детали.

Певца заверили, что именинник желает видеть его "за любые деньги".