Бывалый садовод рассказал, чем можно закислить почву под кустами голубики

Для создания оптимальных условий выращивания голубики можно применять подручные средства, которые есть на каждой кухне.

Лимонка

Отлично подходит для закисления почвы. В 3 л воды добавляем чайную ложку лимонной кислоты. Такого объема хватит для одного квадратного метра. Это примерно один молодой куст голубики. На 10-литровое ведро нужно взять большую ложку лимонки. Тогда получим раствор для полива с уровнем РН, равным 3.

Уксус

Берем 100-150 мл уксуса столового. Разводим его в 10 л воды. Этого хватит, чтобы немного подкислить грунт под голубикой.

Рассол от огурцов

Огуречным рассолом нужно полить каждый кустик, но перед этим делается полив простой водой. Слишком часто это делать нельзя. Солевые подкормки рекомендуется делать не чаще, чем один раз в 4 недели.