Дачный эксперт предложил эффективные способы борьбы с паутинным клещом

23:02 2023-11-30
Дачный эксперт предложил эффективные способы борьбы с паутинным клещом

Паутинный клещ по-другом называется у огородников красным клещом. Это мелкий паразит, который опасен для дачных растений.

Эффективные народные средства борьбы с паутинным клещом от опытного дачника.

Раствор мыла

Разбавляем обычное жидкое мыло с водой, после чего брызгаем раствором на растения, это помогает уничтожать клещей.

Перекись водорода

Размешиваем перекись с водой, соотношение берем 1 к 10. Полученной смесью обрызгиваем пораженные огородные культуры. Раствор не только убирает красных клещей, но и препятствует повторному заражению.

Раствор чеснока

Измельчаем чесночные зубчики, заливаем их водой, оставляем на ночь. Пропорции берем произвольные. Утром можно брать готовый раствор и обрабатывать им растения, предварительно процедив.

Жидкий азот

Если есть возможность достать жидкий азот, можно смело опрыскивать им растения, клещ тут же погибнет.

Табачный экстракт

Табак надо настоять на воде. Берем соотношение 1:10. Настой готовим несколько дней. Фильтруем его и обрызгиваем садово-огородные культуры.

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