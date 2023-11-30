Соседи, которым смородиновые кусты будут рады: жимолость, яблони, чеснок и другие

23:13 2023-11-30
Соседи, которым смородиновые кусты будут рады: жимолость, яблони, чеснок и другие

Продумывая расположение огородных растений на участке, следует знать о том, какие из них лучше всего сочетаются между собой.

Подбираем самых подходящих соседей для смородины, ориентируясь на советы опытных дачников.

Жимолость

Два вида кустарника составят хорошую пару. Они оба холодостойкие, оба не притязательны в уходе. Растения не подавляют друг друга и отлично смотрятся вместе. Жимолость - один из лучших соседей смородины.

Голубика

У голубики и смородины похожие требования к грунту, им хорошо при повышенной кислотности. Оба кустарника любят обильный регулярный полив. Ягодники хорошо сосуществуют рядом, не причиняя один одному никакого вреда.

Яблоня

Яблоневые деревья часто сажают возле смородины на долгие годы. Они не оказывают плохого влияния друг на друга. Просто мирно существуют рядом. Из них получается гармоничная пара.

Чеснок или лук

Эти растения дают сильный аромат. Он отгоняет от смородины вредителей, включая почкового клеща, который наносит непоправимый вред кустам. Лук и чеснок будут отличными союзниками ягодника.

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