Тейлор Свифт отрицает, что вышла замуж за Джо Элвина в 2020 году

Информация о том, что Тейлор Свифт была тайно помолвлена с Джо Элвином 3 года назад и даже носила обручальное кольцо распространились в Сети.

Представитель исполнительницы Три Пейн категорически опроверг подобные домыслы. До этого сама Свифт называла эти сведения ложью.

В настоящее время мировую знаменитость связывают отношения с футболистом Трэвисом Келси.

Фанаты звезды сцены теперь подозревают Тэйлор в помолвке с Трэвисом, чему официальных подтверждений не было.