Тейлор Свифт отрицает, что вышла замуж за Джо Элвина в 2020 году

Информация о том, что Тейлор Свифт была тайно помолвлена с Джо Элвином 3 года назад и даже носила обручальное кольцо распространились в Сети.
Представитель исполнительницы Три Пейн категорически опроверг подобные домыслы. До этого сама Свифт называла эти сведения ложью.
В настоящее время мировую знаменитость связывают отношения с футболистом Трэвисом Келси.
Фанаты звезды сцены теперь подозревают Тэйлор в помолвке с Трэвисом, чему официальных подтверждений не было.
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