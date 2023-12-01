Ненавистные дачникам одуванчики можно успешно применять для борьбы с огородными вредителями

На самом деле, одуванчики вовсе не враги, и при правильном применении могут стать друзьями и помощниками дачника. Эти растения способны защитить огородные культуры от прожорливых вредителей.

Для приготовления полезного средства из одуванчиков надо насобирать полную литровую банку растений вместе с корешками и цветками. При этом корни следует хорошенько отряхнуть от земли.

Потом все это засыпаем в кастрюлю, заливаем литром воды и провариваем в течение 10 минут, плотно прикрыв крышку. Остуженный отвар фильтруем и доливаем обычной водой до объема в 5 литров. Туда же прибавляем большую ложку мыла. Это будет прилипатель.

Раствор разбрызгиваем по растениям, на которых были замечены вредители. Особенно эффективен этот состав против садовой и огородной тли. Это не химия, что позволяет увеличить дозировку и делать более частые обработки для усиления действия.

Надо стараться обильно смочить каждый листик, особенно с нижней стороны. Отвара из одуванчиков боятся многие паразиты, о дорогой и вредной химии можно совсем забыть. Так что, убирая эти милы желтые цветы с грядки, не выбрасывайте их, а заготавливайте впрок и делайте ценное средство против тли и прочих вредителей.