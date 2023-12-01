Успенская объяснила, почему ведет жизнь затворницы

Любовь Успенская в интервью представителям СМИ на "Золотом граммофоне" пояснила, что сейчас серьезно работает в направлении развития своей дочери Татьяны, пишет музыку для нее.

Певица старается больше находиться со своим музыкальным коллективом, с которым совместными усилиями трудится над альбомом наследницы, проводит время со своей крестницей — маленькой моделью Николь.

Она заявила, что выходы в свет только мешают.

Успенская объяснила, что появляется теперь только на днях рождения и сборных концертах, участие в которых обязательно.