Лерчек возвращается в соцсети после снятия судебного запрета

13:30 2023-12-01
Лерчек возвращается в соцсети после снятия судебного запрета

Погашение блогером Валерией Чекалиной всех задолженностей перед налоговой дает ей право снова вести свою деятельность в Сети.

По сведениям Телеграм-канала Shot, дело против Валерии и Артема Чекалиных об уклонении от уплаты налогов было возбуждено в марте текущего года.

19 ноября появилась информация о том, что супруги заплатили 296 000 000 российских рублей, погасив все долги перед ФНС.

Счета Лерчек были разблокированы еще 10 ноября, что позволило ей снять нужную сумму для уплаты штрафов.

Чекалиных обвиняли также в легализации 130 000 000 рублей. Блогер хотела скрыть от казны 311 000 000 рублей. В наказание мужу с женой запретили пользоваться интернетом, мобильными, почтой и покидать свою жилплощадь.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
15:42

Наталья Гончарова

Причина отмены концерта Леонтьева в Якутске названа

Причина отмены концерта Леонтьева в Якутске названа

Управление Роспотребнадзора Якутии объяснило, что, так как в течение полугода с момента отмены режима повышенной готовности организаторы не назначили новую дату концерта, то мероприятие считается отмененным, а зрителям обязаны вернуть средства за билеты.
Храмова Оксана
15:38

Храмова Оксана

Белокрылку можно победить тремя проверенными способами

Белокрылку можно победить тремя проверенными способами

Подборка эффективных рецептов для борьбы с белокрылкой. Понадобятся простые недорогие компоненты.
Храмова Оксана
15:28

Храмова Оксана

Очень полезная горчица на дачном участке: отличный сидерат и средство от вредителей

Очень полезная горчица на дачном участке: отличный сидерат и средство от вредителей

Горчицу можно посеять в качестве сидерата, чтобы дать отдых почве и оздоровить ее. Но есть и другое применение, не менее полезное.
Наталья Гончарова
15:05

Наталья Гончарова

Имена артистов, отказывающихся выступать на одной сцене с Shaman

Имена артистов, отказывающихся выступать на одной сцене с Shaman

На слова Владимира Киселева о том, что многие артисты отказываются выступать в сборных концертах с Ярославом Дроновым (Shaman), отреагировал официальный представитель артиста Антон Коробков-Землянский.
Храмова Оксана
14:29

Храмова Оксана

Чтобы собранные огурцы долго сохраняли свежесть и вкус, применяем три простых способа

Чтобы собранные огурцы долго сохраняли свежесть и вкус, применяем три простых способа

Зеленые огурчики после сбора будут две недели оставаться упругими, сочными и хрустящими, если следовать этим советам.
Андрей Ткачёв
14:29

Андрей Ткачёв

Politico: Евросоюз ждёт кризис из-за позиции Венгрии по Украине

Politico: Евросоюз ждёт кризис из-за позиции Венгрии по Украине

Нежелание Будапешта принимать Киев в ЕС может спровоцировать общеевропейский кризис.
Наталья Гончарова
14:13

Наталья Гончарова

Собчак сообщила о моде на русских на Западе из-за трека Кати Лель

Собчак сообщила о моде на русских на Западе из-за трека Кати Лель

По словам Ксении Собчак, на Западе стал популярным стиль Slavic girl или Slavic bimbo, благодаря вирусной композиции Кати Лель "Мой мармеладный".
article_image 18:24

У европейцев сложилось ошибочное впечатление, что гейши являются женщинами легкого поведения, одетыми в старомодную японскую одежду

На самом деле у неё другие обязанности, для осуществления которых необходимо обладать многими знаниями и умениями.

article_image 18:21

"Они" Смесь быка, тигра демона

Прячущийся в укрытиях злой дух, способный обманывать человеческое зрение, употребляет людей в пищу. В аду выполняют функцию охраны врат преисподней.

article_image 18:17

В последние годы количество человек в кланах якудза упало до незначительного показателя – 18 тысяч человек

Силовые органы Японии активно борются с кланами, однако на жесткую открытую конфронтацию все же пока не решаются.