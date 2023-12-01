Лерчек возвращается в соцсети после снятия судебного запрета

По сведениям Телеграм-канала Shot, дело против Валерии и Артема Чекалиных об уклонении от уплаты налогов было возбуждено в марте текущего года.

19 ноября появилась информация о том, что супруги заплатили 296 000 000 российских рублей, погасив все долги перед ФНС.

Счета Лерчек были разблокированы еще 10 ноября, что позволило ей снять нужную сумму для уплаты штрафов.

Чекалиных обвиняли также в легализации 130 000 000 рублей. Блогер хотела скрыть от казны 311 000 000 рублей. В наказание мужу с женой запретили пользоваться интернетом, мобильными, почтой и покидать свою жилплощадь.