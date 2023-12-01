Новый избранник экс-супруги Гуфа избил рэпера в Таиланде

Гуф сообщил, что хотел ударить обидчика, но ему этого не дали сделать, а он "с кастетом прыгал".

В видео видно, что у рэпера разбита губа и имеются раны на локте. Гуф полагает, что возлюбленный его бывшей жены Юлии Королевой Михаил сломал ему челюсть.

Алексей Долматов (настоящее имя рэпера) обещал посвятить "любовнику" экс-супруги пару треков, если тот не заплатит ему за молчание.

Ранее Королева сообщала, что бывший угрожает жизни их дочери Тины. Девушка утверждает, что прячется от него на окраине острова, а Гуф со своими людьми разыскивает ее и дочь.

Юлия намерена лишить Гуфа родительских права посредством обращения в суд.