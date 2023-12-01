Чем подкормить яблони, чтобы они не сбрасывали яблоки раньше времени

13:47 2023-12-01
Чем подкормить яблони, чтобы они не сбрасывали яблоки раньше времени

Чтобы завязи не осыпались преждевременно, а плоды не опадали раньше созревания, даем яблоням правильные подкормки.

Чтобы яблони хорошо плодоносили и сохраняли свои плоды на ветках до полного созревания, делаем несколько подкормок за сезон.

Первую проводим в середине апреля. Под каждое дерево подкладываем пять ведер перепревшего навоза. Можно одновременно вносить мочевину. Делается это просто: гранулы рассыпаются прямо на землю под яблонями.

Рассчитываем по 500 г на каждое взрослое растение. После этого удобрение надо заделать в почву легким рыхлением.

В момент зацветания надо поливать яблони специальным раствором. Готовим его из 200 г сернокислого калия, 150 г мочевины, 250 г суперфосфата. Все эти компоненты добавляем в 50 л воды.

При созревании плодов делаем поливы другим составом. На каждое дерево пойдет по 30 л жидкости. В 30 л воды добавляем 30 г сухого гумата натрия, но сначала размачиваем его в горячей воде. Потом всыпаем еще 130 г нитрофоски.

После сбора урожая будет еще одна подкормка. Берем 3-4 воды на одно дерево, туда добавляем 300 г сернокислого калия, столько же суперфосфата.

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