Волочкова обматерила Лазарева в ответ на отказ фотографироваться с ней на Золотом граммофоне

Анастасия Волочкова заявила, что Сергей Лазарев не в первый раз поступает с ней грубо.

Балерина напомнила, что во время участия певца на "Евровидении" она поддержала его. Музыкант же потребовал вырезать этот момент съемок международного конкурса.

Звезда балета убеждена, что ее творчество достойно внимания, а многие певцы только выпендриваются (Волочкова употребила слово в нецензурной форме), намекая на Лазарева.

Напоследок знаменитость послала всех "зазвездившихся" артистов куда подальше.