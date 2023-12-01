Зеленский: конфликт России и Украины вступает в новую фазу с приходом зимы

В пятницу, 1 декабря, Владимир Зеленский дал интервью журналистам американской газеты Ассошиэйтед Пресс, где публично признал провал украинской контрнаступательной операции. Зеленский напомнил, что контрнаступление ВСУ стартовало в начале лета, однако войска Украины не смогли достичь поставленных Генштабом целей.

По словам Владимира Зеленского, уже в декабре конфликт между Россией и Украиной вступит в принципиально новую фазу из-за резкого изменения погодных условий, вызванных аномально низкой температурой воздуха и промерзанием почвы, которое препятствует продвижению бронетехники ВСУ.

Зеленский констатировал, что у украинской армии наблюдается серьёзный дефицит бронетехники, боеприпасов и личного состава, в то время как ВСУ не могут пополнить кадровые резервы из-за больших человеческих потерь. Политик отмечает, что результаты контрнаступления ВСУ его явно не удовлетворили.

Известно, что контрнаступательная операция вооружённых сил Украины стартовала 4-5 июня и завершилась в конце осени 2023 года. Министр обороны России Сергей Шойгу накануне сообщил, что за время неудачного контрнаступления ВСУ потеряли более 125 тысяч солдат убитыми и ранеными в совокупности.

Шойгу подчёркивает, что украинские войска потеряли порядка 14 тысяч военнослужащих лишь за ноябрь. Ранее о темпах контрнаступления ВСУ высказывался Владимир Путин, который указывал на серию неудач армии Украины во время атакующих манёвров на Артёмовском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Путин также дал исчерпывающую оценку эффективности бронетехники образца НАТО. Президент России напомнил, что США и Германия передали ВСУ танки Leopard и Abrams, а также реактивные системы залпового огня HIMARS, однако российские войска исправно уничтожают такое вооружение по всей линии фронта.