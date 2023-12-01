Зеленский: конфликт России и Украины вступает в новую фазу с приходом зимы

13:59 2023-12-01
Зеленский: конфликт России и Украины вступает в новую фазу с приходом зимы

Владимир Зеленский считает, что российско-украинский конфликт существенно изменится с наступлением холодов.

В пятницу, 1 декабря, Владимир Зеленский дал интервью журналистам американской газеты Ассошиэйтед Пресс, где публично признал провал украинской контрнаступательной операции. Зеленский напомнил, что контрнаступление ВСУ стартовало в начале лета, однако войска Украины не смогли достичь поставленных Генштабом целей.

По словам Владимира Зеленского, уже в декабре конфликт между Россией и Украиной вступит в принципиально новую фазу из-за резкого изменения погодных условий, вызванных аномально низкой температурой воздуха и промерзанием почвы, которое препятствует продвижению бронетехники ВСУ.

Зеленский констатировал, что у украинской армии наблюдается серьёзный дефицит бронетехники, боеприпасов и личного состава, в то время как ВСУ не могут пополнить кадровые резервы из-за больших человеческих потерь. Политик отмечает, что результаты контрнаступления ВСУ его явно не удовлетворили.

Известно, что контрнаступательная операция вооружённых сил Украины стартовала 4-5 июня и завершилась в конце осени 2023 года. Министр обороны России Сергей Шойгу накануне сообщил, что за время неудачного контрнаступления ВСУ потеряли более 125 тысяч солдат убитыми и ранеными в совокупности.

Шойгу подчёркивает, что украинские войска потеряли порядка 14 тысяч военнослужащих лишь за ноябрь. Ранее о темпах контрнаступления ВСУ высказывался Владимир Путин, который указывал на серию неудач армии Украины во время атакующих манёвров на Артёмовском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Путин также дал исчерпывающую оценку эффективности бронетехники образца НАТО. Президент России напомнил, что США и Германия передали ВСУ танки Leopard и Abrams, а также реактивные системы залпового огня HIMARS, однако российские войска исправно уничтожают такое вооружение по всей линии фронта.

Наталья Гончарова
15:42

Наталья Гончарова

Причина отмены концерта Леонтьева в Якутске названа

Причина отмены концерта Леонтьева в Якутске названа

Управление Роспотребнадзора Якутии объяснило, что, так как в течение полугода с момента отмены режима повышенной готовности организаторы не назначили новую дату концерта, то мероприятие считается отмененным, а зрителям обязаны вернуть средства за билеты.
Храмова Оксана
15:38

Храмова Оксана

Белокрылку можно победить тремя проверенными способами

Белокрылку можно победить тремя проверенными способами

Подборка эффективных рецептов для борьбы с белокрылкой. Понадобятся простые недорогие компоненты.
Храмова Оксана
15:28

Храмова Оксана

Очень полезная горчица на дачном участке: отличный сидерат и средство от вредителей

Очень полезная горчица на дачном участке: отличный сидерат и средство от вредителей

Горчицу можно посеять в качестве сидерата, чтобы дать отдых почве и оздоровить ее. Но есть и другое применение, не менее полезное.
Наталья Гончарова
15:05

Наталья Гончарова

Имена артистов, отказывающихся выступать на одной сцене с Shaman

Имена артистов, отказывающихся выступать на одной сцене с Shaman

На слова Владимира Киселева о том, что многие артисты отказываются выступать в сборных концертах с Ярославом Дроновым (Shaman), отреагировал официальный представитель артиста Антон Коробков-Землянский.
Храмова Оксана
14:29

Храмова Оксана

Чтобы собранные огурцы долго сохраняли свежесть и вкус, применяем три простых способа

Чтобы собранные огурцы долго сохраняли свежесть и вкус, применяем три простых способа

Зеленые огурчики после сбора будут две недели оставаться упругими, сочными и хрустящими, если следовать этим советам.
Андрей Ткачёв
14:29

Андрей Ткачёв

Politico: Евросоюз ждёт кризис из-за позиции Венгрии по Украине

Politico: Евросоюз ждёт кризис из-за позиции Венгрии по Украине

Нежелание Будапешта принимать Киев в ЕС может спровоцировать общеевропейский кризис.
Наталья Гончарова
14:13

Наталья Гончарова

Собчак сообщила о моде на русских на Западе из-за трека Кати Лель

Собчак сообщила о моде на русских на Западе из-за трека Кати Лель

По словам Ксении Собчак, на Западе стал популярным стиль Slavic girl или Slavic bimbo, благодаря вирусной композиции Кати Лель "Мой мармеладный".
article_image 18:24

У европейцев сложилось ошибочное впечатление, что гейши являются женщинами легкого поведения, одетыми в старомодную японскую одежду

На самом деле у неё другие обязанности, для осуществления которых необходимо обладать многими знаниями и умениями.

article_image 18:21

"Они" Смесь быка, тигра демона

Прячущийся в укрытиях злой дух, способный обманывать человеческое зрение, употребляет людей в пищу. В аду выполняют функцию охраны врат преисподней.

article_image 18:17

В последние годы количество человек в кланах якудза упало до незначительного показателя – 18 тысяч человек

Силовые органы Японии активно борются с кланами, однако на жесткую открытую конфронтацию все же пока не решаются.