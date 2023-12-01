Собчак сообщила о моде на русских на Западе из-за трека Кати Лель

Ксения Собчак обратила внимание, что женщины за рубежом стали одеваться в шубы и меховые шапки, а многие дизайнеры одежды создают новые коллекции, опираясь на "славянский шик".

Журналистка обратила внимание, что недавно в меховых шапках появились супруга принца Уильяма Кейт Мидлдтон и жена рэп-исполнителя Канье Уэста Бьянка Ценсори.

По словам звездной блондинки, цитирование славянского и русского стиля последние годы можно наблюдать в коллекциях многих дизайнеров.

Знаменитость отметила, что несколько молодых дизайнеров из Европы конкретно задают тренды на славянский шик. Основа тренда — стиль русских женщин конца 90-х. Главные элементы образа являются шуба, винтажные сумки, высокие сапоги, меховые шапки, объемные серьги и темные очки.