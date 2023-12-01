Politico: Евросоюз ждёт кризис из-за позиции Венгрии по Украине

14:29 2023-12-01
Politico: Евросоюз ждёт кризис из-за позиции Венгрии по Украине

Нежелание Будапешта принимать Киев в ЕС может спровоцировать общеевропейский кризис.

1 декабря американское информагентство Politico опубликовало новую статью о пути Украины ко вступлению в Европейский союз. Авторы публикации напомнили, что в середине декабря состоится очередной саммит ЕС, на котором вновь будет поднят вопрос о членстве Киева в содружестве.

По мнению аналитиков Politico, постоянное представительство Венгрии в Евросоюзе не желает менять позицию относительно возможного вступления Киева в организацию, в то время как большинство членов ЕС не возражают против принятия Украины в блок.

Известно, что в настоящий момент в Европейском союзе состоят 27 государств, однако Венгрия может наложить вето на резолюцию о принятии Украины в ЕС.

Ключевым противником идеи о принятии Украины в Евросоюз является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который попросил не выносить вопрос о членстве Киева в альянсе на саммите содружества 14-15 декабря. По словам Орбана, Венгрия в любом случае заблокирует вступление Украины в Евросоюз.

Примечательно, что действующее в ЕС законодательство не позволяет принимать решения на уровне содружества без единогласной поддержки всех членов.

При таких обстоятельствах администрация Будапешта может в одиночку ветировать принятие Киева в Европейский союз.

Лидеры стран-участниц ЕС находятся в поиске компромисса, который позволит Венгрии согласиться на членство Украины в организации. В частности, Брюссель может пойти на выплату 50 миллиардов евро Украине не в единоразовой форме, а по частям, поскольку ранее Будапешт выступал против передачи европейских средств Киеву.

Накануне Владимир Зеленский провёл переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В ходе беседы Шольц заявил Зеленскому, что правительство ФРГ прогнозирует вступление Украины в Евросоюз, однако сроки принятия Киева в содружестве пока неизвестны. Днём ранее сам Владимир Зеленский признал, что не может гарантировать принятие Украины в НАТО.

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