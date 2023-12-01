Чтобы собранные огурцы долго сохраняли свежесть и вкус, применяем три простых способа

Если урожай огурцов получился богатый, съесть сразу все не получится, а полежавшие зеленцы теряют вкус и упругость. Однако есть хитрые лайфхаки, которые позволяют хранить огурцы долго и причем в лучшем виде.

Если нужно сохранить огурцы до двух недель, положите их в стеклянную банку и наполните ее подсоленной холодной водой. На литр воды берем столовую ложку соли. Теперь убираем банку в холодильник.

Огурцы по вкусу не будут похожи на малосольные, они сохраняют свою плотность, словно только сняты с грядки. Мякоть получится чуть солоноватой, в остальном овощи не отличить от свежих. Их можно смело добавлять в салат - никто ничего не заметит.

Еще один интересный способ. Для этого берем сухие и чистые огурцы, упаковываем в герметичные пакеты, выкачиваем из них воздух, завязываем. Овощи в вакууме держим в холодильной камере. Так они останутся идеально свежими несколько недель.

Для следующего способа нам понадобится мокрая марля. Это старинный бабушкин метод, который отлично работает. Огурцы укладываем в емкость, переслаивая между собой мокрой марлей. Можно вместо нее использовать влажную бумагу. На 4-5 дней свежесть овощей гарантирована.