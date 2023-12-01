Имена артистов, отказывающихся выступать на одной сцене с Shaman

Известно, что нелестно о творчестве Ярослава Дронова высказывался Валерий Сюткин.

Экс-солист группы "Браво" заявил, что его не цепляют композиции Shaman.

Лайма Вайкуле также недовольна тем, что делает молодой артист, утверждая, что он кричит, тянет ноты, но "не понимает то, о чем поет".

Шоумен Александр Гудков и вовсе снял клип-пародию на композицию "Я - русский" под названием "Я - узкий".

Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин также раскритиковали творчество SHAMAN, не поверив, что певец раскрутился сам, так как, по их утверждениям, премьера одного из треков Дронова состоялась на государственном канале.