Белокрылку можно победить тремя проверенными способами

Белокрылка не проблема, если не пренебрегать советами опытных огородников.

Первый способ - шампунь от блох

Проливаем землю Актарой, потом делаем специальный раствор. Шампунь от блох для домашних животных размешиваем с водой. На литр воды берется пол чайной ложки моющего средства. Обрабатываем листья этим средством.

Второй способ - яблочный уксус

Используем полтора литра теплой воды. В нее вливаем 7 столовых ложек яблочного уксуса, туда же добавляем 3 большие ложки жидкости для посуды. Опрыскиваем листики с обеих сторон. Можно побрызгать и на почву. Это надолго отпугнет белокрылку.

Третий способ - Бензилбензоат

Покупаем дешевое средство в аптеке, оно всегда есть в продаже. В литре воды размешиваем 25 мл средства. Заполняем пульверизатор и делаем обработку. Можно делать три сеанса с промежутком в три дня. Это средство эффективно против самих мух и их яиц.