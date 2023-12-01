Причина отмены концерта Леонтьева в Якутске названа

Валерий Леонтьев должен был выйти на сцену Якутска еще 21 марта 2021 года, но из-за пандемии выступление было перенесено на 23 сентября.

Потом мероприятие перенесли на 17 марта прошлого года, но и в этот раз не срослось.

Появилась информация о том, что Валерий Леонтьев порадует поклонников из Якутска 9 ноября. Тогда представители концертной площадки предложили зрителям вернуть средства за билеты, но далеко не все это сделали, надеясь, что артист все же приедет.

Представители регионального управления Роспотребнадзора, что мероприятие отменено, а зрителям обязаны вернуть средства за приобретенные ранее билеты.