Опытные цветоводы уверены: древесная зола для роз, как волшебный эликсир

15:51 2023-12-01
Опытные цветоводы уверены: древесная зола для роз, как волшебный эликсир

Чтобы роза всегда была королевой сада, она должна оставаться свежей, цветущей, здоровой. Древесная зола будет очень кстати.

Королева может иногда побыть золушкой, чтобы потом блистать еще ярче. Речь идет о розе, для которой древесная зола - источник здоровья, энергии и красоты.

Этот серый порошок хорошо влияет на рост и развитие растения, корни будут крепче и здоровее, укрепляется иммунитет роз, повышается устойчивость к морозам и переменам погоды. Древесная зола также помогает побеждать болезни роз.

Самый простой способ использовать золу - просто разбросать ее по земле под кустами роз. Потом надо сделать хороший полив. Для каждого кустика берем примерно 200 г. Если растение молодое и маленькое - берем пол стакана.

Можно также применять золу в жидком виде. Понадобится ведро воды, 300 г золы. Все смешиваем и оставляем на несколько дней. Можно поливать кусты этим раствором, также можно добавить в него ложечку мочевины. Каждому кусту даем пол литра.

От мучнистой росы розу спасет такой метод: делаем полив по листьям, потом густо присыпаем их золой.

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