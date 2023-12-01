Четыре самых лучших подкормки для клубники из натуральных продуктов

Куриный помет содержит много азота, который способствует появлению крупных, сочных, сахаристых плодов. Для использования делаем жидкую подкормку. На литр помета берем 10 л воды, настаиваем три дня.

Сыворотка включает более 19 ценных аминокислот, кальций, серу, фосфор, азот, минералы. Кроме того, клубнике идеально подходит слабокислая почва, сыворотка в этом деле лучший помощник.

Удобряя почву кисломолочными продуктами, мы создаем для развития и плодоношения ягодника самые хорошие условия. Соединяем кисломолочные продукты с золой, можно с навозом и перегноем. Опрыскивание разбавленным молоком помогает избавиться от тли и клеща.

Хлебные удобрения очень нравятся клубнике. Ягода дает хороший отклик на дрожжевые подкормки. Готовим удобрение так: сухой хлеб замачиваем в воде, дожидаемся процесса брожения. Это произойдет примерно через неделю.

Дрожжевой грибок подкисляет землю, делает ее более плодородной, ягоды после этого растут сладкие и крупные.

Крапиву тоже можно использовать как подкормку для клубники. Заполняем любую емкость собранной травой, заливаем водой, лучше дождевой, потом укладываем под пресс.

Емкость покрываем сеткой. Два раза в сутки перемешиваем содержимое. Разводим готовый раствор 1:20. Потом делаем обработку по листьям.

В крапиве есть калий и азот в форме, которая легко усваивается растениями. После полива таким удобрением почва притягивает к себе много дождевых червей.