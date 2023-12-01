Четыре самых лучших подкормки для клубники из натуральных продуктов

16:20 2023-12-01
Четыре самых лучших подкормки для клубники из натуральных продуктов

Хорошая подкормка - залог здоровья, развития и плодоношения растения. Как подкормить клубнику без химии, рассказали бывалые дачники.

Куриный помет содержит много азота, который способствует появлению крупных, сочных, сахаристых плодов. Для использования делаем жидкую подкормку. На литр помета берем 10 л воды, настаиваем три дня.

Сыворотка включает более 19 ценных аминокислот, кальций, серу, фосфор, азот, минералы. Кроме того, клубнике идеально подходит слабокислая почва, сыворотка в этом деле лучший помощник.

Удобряя почву кисломолочными продуктами, мы создаем для развития и плодоношения ягодника самые хорошие условия. Соединяем кисломолочные продукты с золой, можно с навозом и перегноем. Опрыскивание разбавленным молоком помогает избавиться от тли и клеща.

Хлебные удобрения очень нравятся клубнике. Ягода дает хороший отклик на дрожжевые подкормки. Готовим удобрение так: сухой хлеб замачиваем в воде, дожидаемся процесса брожения. Это произойдет примерно через неделю.

Дрожжевой грибок подкисляет землю, делает ее более плодородной, ягоды после этого растут сладкие и крупные.

Крапиву тоже можно использовать как подкормку для клубники. Заполняем любую емкость собранной травой, заливаем водой, лучше дождевой, потом укладываем под пресс.

Емкость покрываем сеткой. Два раза в сутки перемешиваем содержимое. Разводим готовый раствор 1:20. Потом делаем обработку по листьям.

В крапиве есть калий и азот в форме, которая легко усваивается растениями. После полива таким удобрением почва притягивает к себе много дождевых червей.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
19:09

Храмова Оксана

Лилии будут ярко и долго цвести, если разобраться с подкормками и сроками внесения

Лилии будут ярко и долго цвести, если разобраться с подкормками и сроками внесения

Лилия может цвести очень красочно и пышно, но иногда появляются лишь одиночные мелкие цветки, все дело в подкормке.
Храмова Оксана
18:55

Храмова Оксана

Используем только натуральные подкормки для пышного цветения гортензии

Используем только натуральные подкормки для пышного цветения гортензии

Гортензия очень восприимчива к подкормкам и хорошо отзывается на них. Не обязательно покупать удобрения, можно приготовить их дома.
Храмова Оксана
18:42

Храмова Оксана

Крупный чеснок будет расти, если соблюдать основные требования к уходу

Крупный чеснок будет расти, если соблюдать основные требования к уходу

Чтобы вырастить чеснок с крупными и здоровыми головками, нужно помнить о важных моментах ухода.
Андрей Ткачёв
18:42

Андрей Ткачёв

Economist: США замедлят выделение военной помощи Украине

Economist: США замедлят выделение военной помощи Украине

Журналисты The Economist считают, что американская военная помощь Киеву будет стремительно сокращаться.
Храмова Оксана
18:29

Храмова Оксана

Дачный эксперт рассказал о сроках и способах подкормки тепличных огурцов

Дачный эксперт рассказал о сроках и способах подкормки тепличных огурцов

Полная схема подкормок огурцов в теплице поможет не забыть о важных моментах ухода и получить богатый урожай.
Храмова Оксана
18:11

Храмова Оксана

Лучшие подкормки роз в июне, когда начинается период цветения

Лучшие подкормки роз в июне, когда начинается период цветения

Когда розы начинают распускаться, хочется увидеть роскошное, долгое цветение. Подкормка придаст цветам силы , чтобы они показали себя во всей красе.
Храмова Оксана
17:59

Храмова Оксана

Для защиты сада хороши все подручные средства: используем мед, кефир, соль, сахар

Для защиты сада хороши все подручные средства: используем мед, кефир, соль, сахар

Уберечь сад от вредителей помогает не только сильная химия. Можно использовать продукты, которые есть у каждой хозяйки.
article_image 18:24

У европейцев сложилось ошибочное впечатление, что гейши являются женщинами легкого поведения, одетыми в старомодную японскую одежду

На самом деле у неё другие обязанности, для осуществления которых необходимо обладать многими знаниями и умениями.

article_image 18:21

"Они" Смесь быка, тигра демона

Прячущийся в укрытиях злой дух, способный обманывать человеческое зрение, употребляет людей в пищу. В аду выполняют функцию охраны врат преисподней.

article_image 18:17

В последние годы количество человек в кланах якудза упало до незначительного показателя – 18 тысяч человек

Силовые органы Японии активно борются с кланами, однако на жесткую открытую конфронтацию все же пока не решаются.