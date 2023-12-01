Для защиты сада хороши все подручные средства: используем мед, кефир, соль, сахар

Мед помогает победить медведку в саду и огороде. Берем стеклянную банку, измазываем ее медом изнутри и вкапываем в землю.

Горлышко оставляем торчать на поверхности. Закрываем его доской, делая небольшой зазор, около одного сантиметра. Ждем, когда на сладенькое сползутся гости.

Сахар привлекает пчел, особенно это актуально там, где есть пчелоопыляемые гибриды. Просто опрыскиваем растения сладкой водичкой и ждем пчелок.

Соль защищает клубничные грядки от нашествия муравьев. Нужно сделать водный раствор и пролить посадки. Пропорции произвольные.

Солью посыпаем свежий срубленный пень и его корни, чтобы дерево или куст не начали отрастать опять.

То же самое делаем с хреном, когда хотим остановить его бурный рост. Выкапываем лишние кусты, посыпаем корешки в земле солью.

Кефир защищает смородину от мучнистой росы. Размешиваем кисломолочный продукт с водой пополам и опрыскиваем растение.