Лучшие подкормки роз в июне, когда начинается период цветения

18:11 2023-12-01
Лучшие подкормки роз в июне, когда начинается период цветения

Когда розы начинают распускаться, хочется увидеть роскошное, долгое цветение. Подкормка придаст цветам силы , чтобы они показали себя во всей красе.

Чтобы розы цвели дольше и краше, позаботимся о качественных подкормках. Чему радуются королевы сада?

Органика - любимое лакомство роз. Предлагаем несколько вариантов ее использования.

Куриный помет разводим водой в пропорции 1:20, настаиваем удобрение полторы недели. Готовый настой еще раз разбавляем водой, теперь уже 1:3. Делаем поливы кустов.

Коровяк вносим так. На литр органики берем ведро воды и настаиваем 10 дней. Потом получившийся раствор разбавляем один к двум. Используем для поливов.

Делаем зеленое удобрение из сорных трав. Настаиваем сорняки на воде неделю в соотношении 1: 2. Потом разводим так: на часть удобрения берем 10 частей воды.

Костную муку можно просто подсыпать под все кустики. Хватит по 2-3 больших ложки. Средство богато фосфором, кальцием, микроэлементами.

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