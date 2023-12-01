Дачный эксперт рассказал о сроках и способах подкормки тепличных огурцов

Всего огурцам в теплице нужны 4 подкормки за сезон.

Первый раз даем подкормку после высаживания рассады, через две недели. В 10 л воды размешиваем большую ложку сернокислого калия, столько же аммиачной селитры, спичечный коробок двойного суперфосфата. На растение идет литр раствора.

Второй раз удобряем в фазе цветения. В 10 л воды растворяем стакан золы, можно вместо нее столовую ложку сернокислого калия, туда же высыпаем 0,5 г борной кислоты, 0,3 сернокислого марганца, добавляем большую ложку нитрофоски, сюда же пойдет пол литра жидкого коровяка. На один квадратный метро выливаем до 3 л.

Когда идет образование плодов, подкармливаем таким составом. На 10 л воды берем 2 большие ложки калийной селитры, 5 больших ложек мочевины, стакан золы.

Четвертая подкормка делается через 10 дней после третьей. В 10 л воды размешиваем стакан зольного порошка, все это выливаем под корни. Растения обрызгиваем раствором мочевины по листикам. Делаем его так: в 10 л воды высыпаем спичечный коробок мочевины. Это помогает продлить плодоношение растения.