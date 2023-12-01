Крупный чеснок будет расти, если соблюдать основные требования к уходу

18:42 2023-12-01
Крупный чеснок будет расти, если соблюдать основные требования к уходу

Чтобы вырастить чеснок с крупными и здоровыми головками, нужно помнить о важных моментах ухода.

Уход начинается уже на этапе посадки. Высаживаем зубцы крупных размеров, тогда и урожай мелким не будет.

Поливаем чеснок регулярно, важно следить за этим весной при сухой погоде. Когда идет формирование головок, четкость в поливах обязательна, при этом превышать норму нельзя.

Не стоит сажать чеснок густо, также помним, что посадка осуществляется головкой вверх, глубину соблюдаем в пределах 5-6 см. Делаем интервалы между зубцами в 10-15 см.

Высаживаем чеснок на солнце, почва должна быть хорошо дренирована.

Кормим чеснок весь сезон, особенно не пропускаем период активного роста. Применяем комплексные составы, хорошо воспринимает растение органику.

Обрезаем цветоножки, чтобы растение берегло силы для формирования головок.

Собранный чеснок храним в сухом прохладном помещении, соблюдаем температуру от 0 до +5 градусов. Рекомендуемая влажность - 70-75%.

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