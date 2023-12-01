Хорошие подкормки для перца и правила ухода, чтобы получить отменный урожай

Во-первых, перец любит частый полив, но воды нужно лить в меру. После полива обязательно рыхлим землю. Чтобы не рыхлить, можно замульчировать посадки опилками, соломой. Слой делаем не менее 10 см.

Никогда не высаживаем рядом горький, острый, сладкий перчики. Это приведет к тому, что все они в итоге вырастут горькими. Нельзя получить гибрид сладкого и острого перца переопылением.

В сезоне нужно сделать не менее 4 подкормок. Применяем согласно инструкции азотисто-калийное удобрение. Нельзя давать перцам свежий навоз, он приведет к загниванию плодов.

В целях профилактики опрыскиваем растения препаратами с медью. Можно раствором медного купороса 5%. Делаем это раза два за лето.

Всегда прищипываем верхушку, чтобы ускорить созревание плодов.

Убираем ветки, которые отплодоносили. Они мешают растению заботиться о новых плодах.