9 ценных советов по выращиванию качественного урожая картофеля

19:50 2023-12-01
9 ценных советов по выращиванию качественного урожая картофеля

Подборка полезных советов по уходу за картошкой. Рекомендуют знающие огородники.

Всегда помним о том, что мелкий посадочный материал дает крупные клубни урожая и наоборот. Хороший вариант - средние клубни для посадки. Можно также разрезать большие картофелины пополам, оставляя на каждой половинке несколько глазков.

Не высаживаем картошку глубоко, она вырастет мелкая, и будет много ботвы.

Органику картошка воспринимает плохо, лучше дать ей минеральные удобрения. Навоз ухудшает вкус клубней.

Добиться крупных клубней отменного вкуса можно, подламывая ботву. После такого действия все питательные вещества идут на формирование картофелин. Делаем это через две недели после цветения.

Обрабатываем клубни перед посадкой раствором медного купороса, можно опрыскать им ботву в первой стадии роста. Это нужно для того, чтобы не появилась фитофтора.

По периметру посадок расположите хрен или календулу, можно пряные травы. Это будет естественная защита от вредителей.

Отпугнем колорадского жука посадкой кориандра, котовника, настурции, пижмы, бархатцев. Их тоже нужно посадить по краям картофельного участка.

Подсолнечник не нужно сажать вблизи картофеля, овощ будет страдать от такого соседства.

Если листики почернели от фитофторы, срезаем ботву и сжигаем.

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