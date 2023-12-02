Могилевчане взялись за лопаты, чтобы помочь городу бороться с большим снегом

Впрочем, некоторые могилевчане сами проявили инициативу и вышли на внеплановый «субботник». К примеру, сотрудники Могилевского горотдела по чрезвычайным ситуациям пришли на помощь детскому садику №16 и расчистили игровые площадки для малышей.

В ведомстве подчеркнули, что теперь малыши смогут выходить на прогулку, а воспитатели – не волноваться за их безопасность.

Помогли спасатели и одиноким пенсионерам. Адреса людей почтенного возраста, которые не могут сами справиться с расчисткой своих подворий, им подсказали в Центре соцобслуживания населения.