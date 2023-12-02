Могилевчане взялись за лопаты, чтобы помочь городу бороться с большим снегом

Всего за пару-тройку дней в областном центре выпало полторы декадной нормы снега. Высота сугробов достигает 40-50 сантиметров.
Коммунальные службы — а на уборку снега ежедневно выходят более четырехсот дворников и 35 единиц техники — работают практически круглосуточно.
В первую очередь расчищаются главные улицы, тогда как многие дворовые территории, местные проезды остаются под снежным покровом.
Чтобы разрешить эту проблему, городские власти призвали могилевчан в выходные взять в руки лопаты и помочь специальным службам убрать заносы в собственных дворах, на тротуарах, детских площадках.
Впрочем, некоторые могилевчане сами проявили инициативу и вышли на внеплановый «субботник». К примеру, сотрудники Могилевского горотдела по чрезвычайным ситуациям пришли на помощь детскому садику №16 и расчистили игровые площадки для малышей.
В ведомстве подчеркнули, что теперь малыши смогут выходить на прогулку, а воспитатели – не волноваться за их безопасность.
Помогли спасатели и одиноким пенсионерам. Адреса людей почтенного возраста, которые не могут сами справиться с расчисткой своих подворий, им подсказали в Центре соцобслуживания населения.
Алевтина Петрушенко призналась, что была удивлена и очень рада такой поддержке:
Сама я бы точно не справилась. Спасибо всем, кто не пожалел сил и времени, чтобы расчистить двор. Теперь свободно могу дойти до магазина или остановки.
Не остался в стороне от добрых дел и актив Могилевской ОО «БРСМ». Представители организации откликнулись на просьбу 85-летней сельчанки из деревни Калиновая Могилевского района, которая позвонила им на горячую линию.
И – убрали снег во дворе и на подходе к дому. А потом вместе с хозяйкой выпили горячего чаю.