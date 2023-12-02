Крысы в частном доме: устраняем проблему простыми способами без ядохимикатов

Понять, что в частном доме появились крысы несложно. Вы увидите следы от зубов на домашних предметах, продуктах питания, дырки в стенах и полу, остатки помета. В помещении возникает неприятный запах и слышится странный шум.

Вот несколько простых и действенных способов, помогающих решить проблему с крысами в доме.

Ловушки своими руками

Берем обычное ведро, на него кладем фанеру, на фанеру - приманку. Крыса прыгнет за едой и провалится в ведро.

На дно кастрюли кладем еду, надежно ее закрепляем. Потом ставим кастрюлю вверх дном и оставляем небольшой зазор, чтобы крыса могла проникнуть внутрь. Для этого используем небольшую опору. Животное полезет за приманкой, будет пытаться ее достать и собьет опору. Кастрюля накроет крысу, отрезав все выходы.

Картон смазываем сильным клеем, в центр устанавливаем лакомство. Крыса придет за угощением и прилипнет.

Отрезаем дно пластиковой бутылки, закапываем ее в землю, горлышком вниз, оставляя отрезанную часть открытой. Крыса, пробегая рядом, может упасть в дырку и не выберется из бутылки, потому что ее стенки очень скользкие.

Хорошие приманки

Заманить крысу легко, можно использовать сыр, рыбу, яйца, колбасу, фарш, сало, фрукты, одним словом, любые продукты. Испорченные применять бесполезно, крыса к ним не подойдет.

Нелюбимые растения крыс

Они выделяют аромат, который отпугивает животных.

Мяту раскладываем по углам и возле стен. Другой способ: пропитать комок ваты эфирным маслом с запахом мяты.

Кинза тоже отваживает крыс, можно использовать стебли или семена растения.

Календулу берем в свежем или сушеном виде. Сухая продается в аптеке.

Цветки пижмы - тоже хорошее средство от крыс, ее запах они просто не переносят.

Полынь следует разложить в погребе или на улице рядом с домом. В доме не стоит применять это растение, оно спровоцирует головную боль или тошноту у людей.

Самодельная отрава

Смешиваем гипс, муку и воду. Скатываем из смеси маленькие шарики. Получается отрава с мумифицирующим эффектом. Крыса глотает такой шарик, он застревает в желудке и вызывает гибель.

Древесной золой можно обсыпать все грядки и растения в саду. Этот порошок, попав в организм крысы, будет разъедать ее изнутри.

Смешиваем сахар и соду, немного воды. Формируем шарики. Попав в желудок грызуна, смесь выделяет газ, который вызывает смертельный исход.