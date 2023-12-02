Крысы в частном доме: устраняем проблему простыми способами без ядохимикатов

11:26 2023-12-02
Крысы в частном доме: устраняем проблему простыми способами без ядохимикатов

Заметив первые признаки появления в доме этих опасных животных, нужно незамедлительно принимать меры. Крысы разносят заразу и очень быстро размножаются.

Понять, что в частном доме появились крысы несложно. Вы увидите следы от зубов на домашних предметах, продуктах питания, дырки в стенах и полу, остатки помета. В помещении возникает неприятный запах и слышится странный шум.

Вот несколько простых и действенных способов, помогающих решить проблему с крысами в доме.

Ловушки своими руками

Берем обычное ведро, на него кладем фанеру, на фанеру - приманку. Крыса прыгнет за едой и провалится в ведро.

На дно кастрюли кладем еду, надежно ее закрепляем. Потом ставим кастрюлю вверх дном и оставляем небольшой зазор, чтобы крыса могла проникнуть внутрь. Для этого используем небольшую опору. Животное полезет за приманкой, будет пытаться ее достать и собьет опору. Кастрюля накроет крысу, отрезав все выходы.

Картон смазываем сильным клеем, в центр устанавливаем лакомство. Крыса придет за угощением и прилипнет.

Отрезаем дно пластиковой бутылки, закапываем ее в землю, горлышком вниз, оставляя отрезанную часть открытой. Крыса, пробегая рядом, может упасть в дырку и не выберется из бутылки, потому что ее стенки очень скользкие.

Хорошие приманки

Заманить крысу легко, можно использовать сыр, рыбу, яйца, колбасу, фарш, сало, фрукты, одним словом, любые продукты. Испорченные применять бесполезно, крыса к ним не подойдет.

Нелюбимые растения крыс

Они выделяют аромат, который отпугивает животных.

Мяту раскладываем по углам и возле стен. Другой способ: пропитать комок ваты эфирным маслом с запахом мяты.

Кинза тоже отваживает крыс, можно использовать стебли или семена растения.

Календулу берем в свежем или сушеном виде. Сухая продается в аптеке.

Цветки пижмы - тоже хорошее средство от крыс, ее запах они просто не переносят.

Полынь следует разложить в погребе или на улице рядом с домом. В доме не стоит применять это растение, оно спровоцирует головную боль или тошноту у людей.

Самодельная отрава

Смешиваем гипс, муку и воду. Скатываем из смеси маленькие шарики. Получается отрава с мумифицирующим эффектом. Крыса глотает такой шарик, он застревает в желудке и вызывает гибель.

Древесной золой можно обсыпать все грядки и растения в саду. Этот порошок, попав в организм крысы, будет разъедать ее изнутри.

Смешиваем сахар и соду, немного воды. Формируем шарики. Попав в желудок грызуна, смесь выделяет газ, который вызывает смертельный исход.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
11:44

Храмова Оксана

Пять способов улучшить структуру тяжелой почвы на огороде

Пять способов улучшить структуру тяжелой почвы на огороде

Есть почвы, которые относят к категории тяжелых, например, с большим количеством глины. На них растения развиваются плохо, а урожай получается совсем скудный. Есть способы это исправить.
Светлана Игнатьева
11:00

Светлана Игнатьева

Могилевчане взялись за лопаты, чтобы помочь городу бороться с большим снегом

Могилевчане взялись за лопаты, чтобы помочь городу бороться с большим снегом

После сильных снегопадов высота сугробов в областном центре местами выросла до полуметра.
Храмова Оксана
10:44

Храмова Оксана

Руководство для тех, кто хочет вернуть мужа в семью и отвадить его от любовницы

Руководство для тех, кто хочет вернуть мужа в семью и отвадить его от любовницы

Несчастные жены во всем склонны винить соперниц, которые якобы разрушают семьи и уводят чужих мужчин. Однако обманутым женщинам не помешает критически оценить ситуацию.
Андрей Ткачёв
20:04

Андрей Ткачёв

Жена Зеленского выступила против переизбрания мужа президентом Украины

Жена Зеленского выступила против переизбрания мужа президентом Украины

Елена Зеленская считает, что её супруг не должен баллотироваться на второй президентский срок.
Храмова Оксана
19:50

Храмова Оксана

9 ценных советов по выращиванию качественного урожая картофеля

9 ценных советов по выращиванию качественного урожая картофеля

Подборка полезных советов по уходу за картошкой. Рекомендуют знающие огородники.
Храмова Оксана
19:40

Храмова Оксана

Хорошие подкормки для перца и правила ухода, чтобы получить отменный урожай

Хорошие подкормки для перца и правила ухода, чтобы получить отменный урожай

Несколько важных мероприятий для выращивания здорового перца с обильным плодоношением.
article_image 18:24

У европейцев сложилось ошибочное впечатление, что гейши являются женщинами легкого поведения, одетыми в старомодную японскую одежду

На самом деле у неё другие обязанности, для осуществления которых необходимо обладать многими знаниями и умениями.

article_image 18:21

"Они" Смесь быка, тигра демона

Прячущийся в укрытиях злой дух, способный обманывать человеческое зрение, употребляет людей в пищу. В аду выполняют функцию охраны врат преисподней.

article_image 18:17

В последние годы количество человек в кланах якудза упало до незначительного показателя – 18 тысяч человек

Силовые органы Японии активно борются с кланами, однако на жесткую открытую конфронтацию все же пока не решаются.