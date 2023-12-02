Пять способов улучшить структуру тяжелой почвы на огороде

11:44 2023-12-02
Пять способов улучшить структуру тяжелой почвы на огороде

Есть почвы, которые относят к категории тяжелых, например, с большим количеством глины. На них растения развиваются плохо, а урожай получается совсем скудный. Есть способы это исправить.

Почва, содержащая глину, очень плотная и плохо пропускает воду и воздух. Не помогает даже регулярное рыхление. Выжить на такой земле растениям крайне сложно.

Опытные дачники предлагают несколько эффективных способов по улучшению тяжелой почвенной структуры.

Способ пескования. Эффективен при большом содержании глины в почве. Способ разрыхляет землю, делает ее воздухо- и влагопроницаемой.

Внесение торфа. Он не только улучшит рыхлость и воздушность почвы, но и наполнит ее питательными веществами.

Органика. Органические удобрения делают почву плодородной и отлично разрыхляют ее.

Добавка перлита. Включая перлит в состав глинистой почвы, мы значительно облегчаем ее, при этом такой компонент способен хорошо удерживать влагу.

Жмых кукурузы. Применяется в измельченном виде. Растительные отходы надо смешать с почвой и хорошо перекопать.

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