Пять способов улучшить структуру тяжелой почвы на огороде

Почва, содержащая глину, очень плотная и плохо пропускает воду и воздух. Не помогает даже регулярное рыхление. Выжить на такой земле растениям крайне сложно.

Опытные дачники предлагают несколько эффективных способов по улучшению тяжелой почвенной структуры.

Способ пескования. Эффективен при большом содержании глины в почве. Способ разрыхляет землю, делает ее воздухо- и влагопроницаемой.

Внесение торфа. Он не только улучшит рыхлость и воздушность почвы, но и наполнит ее питательными веществами.

Органика. Органические удобрения делают почву плодородной и отлично разрыхляют ее.

Добавка перлита. Включая перлит в состав глинистой почвы, мы значительно облегчаем ее, при этом такой компонент способен хорошо удерживать влагу.

Жмых кукурузы. Применяется в измельченном виде. Растительные отходы надо смешать с почвой и хорошо перекопать.