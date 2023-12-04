Что заставило родителей из США принять мучительное решение об удалении ребенку половины мозга

16-летней Море Либ из США гемисферэктомию сделали, когда ей было всего 9 месяцев. Почему врачи решились на такую радикальную операцию? Врачи считают, что это для ребенка было лучшим шансом на полноценную жизнь.

Жители штата Нью-Джерси Энн и Сета Либ родителями стали в конце 2007 года. А через 4 месяца после рождения Море у крохи начались судороги. Сначала они были еле заметными, потом их количество достигло сотен в день.

Вскоре медики поставили диагноз: малышка перенесла внутриутробный инсульт, и он разрушил большую часть левого полушария ее мозга, спровоцировав катастрофическую эпилепсию.

Медикаментозное лечение не помогло. По мнению врачей, лучшим шансом спасти Мору от припадков была гемисферэктомия, то есть - удаление поврежденной части мозга. Энн Либ признался, что они были в шоке.

Врач объяснил, что припадки могут начать влиять и на здоровую часть мозга дочери, - вспоминает отец.

К слову, в США ежегодно проводится около 150 таких операций. Ученые уверены: чем раньше пациент перенесет гемисферэктомию, тем лучше эффект.

Сет и Энн Либ не сомневаются: несмотря на их опасения, хирургия была лучшим решением проблемы их ребенка.