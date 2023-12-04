Что заставило родителей из США принять мучительное решение об удалении ребенку половины мозга

16-летней Море Либ из США гемисферэктомию сделали, когда ей было всего 9 месяцев. Почему врачи решились на такую радикальную операцию? Врачи считают, что это для ребенка было лучшим шансом на полноценную жизнь.
Жители штата Нью-Джерси Энн и Сета Либ родителями стали в конце 2007 года. А через 4 месяца после рождения Море у крохи начались судороги. Сначала они были еле заметными, потом их количество достигло сотен в день.
Вскоре медики поставили диагноз: малышка перенесла внутриутробный инсульт, и он разрушил большую часть левого полушария ее мозга, спровоцировав катастрофическую эпилепсию.
Медикаментозное лечение не помогло. По мнению врачей, лучшим шансом спасти Мору от припадков была гемисферэктомия, то есть - удаление поврежденной части мозга. Энн Либ признался, что они были в шоке.
Врач объяснил, что припадки могут начать влиять и на здоровую часть мозга дочери, - вспоминает отец.
К слову, в США ежегодно проводится около 150 таких операций. Ученые уверены: чем раньше пациент перенесет гемисферэктомию, тем лучше эффект.
Сет и Энн Либ не сомневаются: несмотря на их опасения, хирургия была лучшим решением проблемы их ребенка.
После операции это было похоже на перезагрузку, - подчеркнул Энн.
Мора снова стала похожа на новорожденную. Но со временем она смогла достичь своих целей — улыбаться, переворачиваться, и этот прогресс означал надежду.
Она научилась в 18 месяцев сидеть, в 23 месяца - ходить, и к 6 с половиной годам уже говорила полными предложениями.
Детский эпилептолог из клиники Кливленда, лечивший Мору доктор Пракаш Котагал, уточнил:
Когда у ребенка случаются такие частые припадки, мозг не выполняет ни одну из своих обычных функций.
Их развитие не только застаивается, но фактически регрессирует. Наша цель - остановить судороги как можно быстрее.
Если лекарства подействуют, это замечательно. Если нет, тогда мы ищем другие варианты, в том числе - хирургическое вмешательство.
В таких случаях, как у Моры, время имеет решающее значение.
Если предотвратить заедание поврежденного полушария, это позволит начать развиваться здоровому полушарию.
Пациенты в итоге смогут достичь наилучших когнитивных показателей, - подчеркнул оперировавший Мору нейрохирург клиники Кливленда Уильям Бингаман.
В 2018-м году у Моры снова начались судороги, и доктора рекомендовали повторную операцию. На этот раз - анатомическую гемисферэктомию, полностью удаляющую оставшуюся ткань в левом полушарии.
Тем не менее, девочка продолжает учиться и расти. Сейчас она - ученица 9 класса. Девочка умеет играть в теннис и увлекается алгеброй.
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