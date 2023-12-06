В Могилеве основам красоты и моды учат смолоду

Основатель и руководитель могилевской студии «AVAmoda» Лидия Кадриль уверена: учиться моделингу надо с детства.

Красоты много не бывает: умение ее видеть, чувствовать и создавать помогает ребятам нащупать и реализовать собственные таланты. А еще – стать увереннее в своих силах, держать осанку и не бояться делать шаги к мечте.

Лидия рассказала, что у нее интерес к моде проявился еще в пять лет, когда ей подарили детскую швейную машинку. Она стала фантазировать, шить для кукол наряды, устраивать модные показы. А повзрослев, стильные вещи шила уже для себя, перекраивая мамины старые платья и пальто.

Когда Кадриль предложили возглавить студию моды под названием «Авангард» в Могилевском областном центре творчества, ее рамками не ограничилась, и создала коллекцию для участия в республиканском фестивале-конкурсе «Мельница моды», в которой соединила культуру Беларуси и Японии.