В Могилеве основам красоты и моды учат смолоду

16:25 2023-12-06
В Могилеве основам красоты и моды учат смолоду

Воспитанники семейной студии моды и дизайна «AVAmoda» знают, что такое стиль, осанка и умение держать себя на публике.

Основатель и руководитель могилевской студии «AVAmoda» Лидия Кадриль уверена: учиться моделингу надо с детства.

Красоты много не бывает: умение ее видеть, чувствовать и создавать помогает ребятам нащупать и реализовать собственные таланты. А еще – стать увереннее в своих силах, держать осанку и не бояться делать шаги к мечте.

Лидия рассказала, что у нее интерес к моде проявился еще в пять лет, когда ей подарили детскую швейную машинку. Она стала фантазировать, шить для кукол наряды, устраивать модные показы. А повзрослев, стильные вещи шила уже для себя, перекраивая мамины старые платья и пальто.

Когда Кадриль предложили возглавить студию моды под названием «Авангард» в Могилевском областном центре творчества, ее рамками не ограничилась, и создала коллекцию для участия в республиканском фестивале-конкурсе «Мельница моды», в которой соединила культуру Беларуси и Японии.

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Коллекция получила высокую оценку «Мельницы» и вошла в финал конкурса. Потом были новые победы, и одну из них принесла коллекция «Фантаст», где авторы постарались воссоздать в одежде на каркасах архитектуру самых красивых стадионов мира.

Лидия подчеркнула, что такая одежда – сценический вариант, подиум ведь и предполагает некую утрированность.

Но вне масштабных шоу вместе с воспитанниками они придумывают наряды или детали одежды, которые можно применить в повседневной носке.

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Открытие собственной студии моды и дизайна стало для Кадриль очередным этапом профессионального роста. Лидия считает ошибкой расхожее мнение, будто детям рано думать о моде:

Далекие от данной сферы люди полагают, что юные модели становятся самовлюбленными и высокомерными. На самом деле это не так.

В качестве красивой картинки ребят никто не рассматривает. Напротив - главный акцент в работе на то, чтобы раскрыть их грани таланта, развить  коммуникабельность, актерские навыки, чувство стиля, научить работать в команде.

Дети учатся танцам, визажу, ораторскому искусству. Дизайн – это безграничный креатив, и он дает огромный простор для творчества.

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Могилевчанка Валентина Бондарь, мама четырехлетней Фаины, уточнила, что дочку привела в студию полтора года назад:

Она любит менять наряды, подбирать к ним аксессуары. Но при этом была застенчивым ребенком. А теперь ее не узнать: Фаина уже участвовала в некоторых показах и даже выступала в качестве фотомодели.

Она рисует, танцует и мечтает стать дизайнером.

Сегодня юные модели могилевской студии блистают на модных показах страны и за ее пределами, рекламируют отечественные магазины одежды, появляются на обложках популярных журналов.

Кадриль уверена, что в будущем многие ее воспитанники смогут проявить себя в творческих профессиях - например, как стилисты, архитекторы, реставраторы, фотографы или пиар-менеджеры.

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