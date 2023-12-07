Медики советуют при катании на тюбингах помнить о мерах безопасности

По мнению экспертов, популярность тюбингов обусловлена еще и тем, что они не занимают много места при хранении: сдул, и воздушные круглые «сани» можно уместить в плоский пакет.

Однако медики не устают напоминать: катание на тюбинге считается одним из самых травмоопасных видов отдыха. Потому выбирать для него нужно специально оборудованные горки. К примеру, в Могилеве это оздоровительно – развлекательный комплекс «Печерск» ОАО «МогилевАттракционы».

Здесь и детям, и взрослым гарантированы безопасность. Но кому-то жаль денег на входные билеты, а кому-то не хочется добираться до Печерского парка. А где-то вообще дети остаются без присмотра взрослых и сами решают: где, когда, как и на чем прокатиться.

Эксперты предупреждают: такие забавы могут травмировать. Слишком крутая горка (а ее уклон должен быть до 20-ти градусов), а также ямы, деревья или кусты неподалеку — все это повышает риски.

Дело в том, что управлять тюбингом, в отличие от тех же санок, невозможно, и его вполне может занести в сторону. Потому медики советуют родителям не отпускать детей без участия взрослых развлекаться на «ватрушках».

Но — увы! — иногда сами взрослые создают такого рода риски. В Могилеве, к примеру, молодой папа недавно решил развлечь своего ребенка необычным образом. Он посадил малыша на тюбинг, который прикрепил к автомобилю. И — проехался по двору.

Ни соседи, ни сотрудники ГАИ развлечение не оценили, и мужчину привлекли к административной ответственности.

По словам врачей, в результате несанкционированных катаний дети получают черепно-мозговые травмы, сотрясения и даже ушибы головного мозга и внутричерепные гематомы. Все их можно предотвратить, просто катаясь на тюбингах в специально отведенных для этого местах.