Экстравагантные выходки самой знатной женщины мира, испанской герцогини Альбы, удивляют людей и сегодня

Но она остановила свой выбор на Луисе Мартинесе де Ирухо, который стал ее мужем и тоже происходил из знатной семьи: был сыном испанского герцога Сотомайорского.

Женихов, готовых предложить сказочно богатой титулованной девушке руку и сердце, было много. Кстати, в числе претендентов даже был племянник самого Льва Толстого!

К слову, Каэтана по количеству титулов даже опередила британскую подругу. Но это не мешало ей даже в преклонном возрасте делать перед королевой Англии реверанс.

В это время юная испанка подружилась с английской принцессой Лиззи - будущей королевой Елизаветой II. Эту дружбу они пронесли через всю жизнь.

Когда Каэтана повзрослела, ее отправили на учебу в Лондон, там она застала Вторую мировую. Ночные бомбардировки, бегство в укрытие в момент налетов, запомнились подростку на всю жизнь.

Их свадьба была ну очень шикарной: на нее ушло 3,5 миллиона евро (в расчете на нынешний курс). В браке с Луисом на свет появились пятеро сыновей и дочь-любимица.

Но статус жены и многодетной мамы не помешал Каэтане оставаться настоящим ураганом. Она так увлеклась фламенко, что стала одной из лучших его танцовщиц в Испании. Каэтана в браке с Луисом прожила почти 26 лет - пока мужчина не умер от лейкемии.

Депрессия счастью не помеха



В 52 года герцогиня вышла замуж во второй раз - за бывшего иезуитского священника, 41-летнего Хесуса Агирре, который отказался от своего сана из-за социалистических идей.

Хотя высший свет новые отношения Каэтаны не принял, молодой тогда король Испании Хуан Карлос дал разрешение на жениться самой знатной женщине страны. Во втором браке Альба пробыла 23 года - супруга у нее забрала онкология.

После очередной потери герцогиня страдала депрессией. И спасалась от нее пластическими операциями, которые перекроили ее лицо. Но желанием перемен во внешности были не только грусть и желание сохранить молодость.

Ее лицо было обезображено последствиями синдрома Мелькерссона-Розенталя. Это довольно редкое неврологическое расстройство вызывает паралич и отеки лица и губ.

Убегая от старости, Альба стала выбирать также экстравагантные наряды. Взрослые дети за это ее критиковали, но испанцы любили и все прощали. Более того - присвоили герцогине титул «Любимая дочь Андалусии» - за лепту, внесенную в развитие культуры.

Такой чести дама была удостоена в том числе и потому, что в возрасте 70 плюс, с больными ногами, продолжала танцевать фламенко.

Любовь не знает возраста

От депрессии Каэтану избавил некто Альфонсо Диес. Государственный служащий, которого женщина знала три десятка лет, был моложе герцогини на 24-ре года. Он признался Каэтане в любви и предложил выйти за него замуж.

На женщину вновь ополчился высший свет, особенно - ее дети, решившие, что Альфонсо на самом деле охотится за ценностями и деньгами дома Альба.

В 2011-м году герцогиня отказалась от своего состояния, которое оценивалось в 3,5 миллиарда евро, в пользу детей. И - вышла замуж за своего нового избранника. На собственной свадьбе 85-летняя невеста станцевала фламенко.

Молодой супруг быстро доказал, что он отнюдь не охотник за деньгами герцогини. Именно он вдохновил Каэтану, которая на тот момент передвигалась в инвалидной коляске, рискнуть и сделать операцию.

В итоге женщина вышла из клиники на своих ногах и вскоре уехала с молодым мужем на отдых на Ибицу, где папарацци засняли ее в бикини.

Но семейное счастье на этот раз было недолгим. В 2014-м году она попала в больницу с пневмонией и обострением гастроэнтерита, и вскоре ушла из жизни.