В СССР уровень культуры человека определяли с помощью тестов

Популярный в Советском Союзе журнал "Огонёк" в 1936-м году решил "предпринять маленький опыт". В каждом номере издания в специальной рубрике, призванной проверить уровень культуры человека, читателям предлагалось дать ответы на десять вопросов.

Они затрагивали такие сферы, как литература, история, живопись, политику, технику, географию и другие.

Печатались они из номера в номер - блоками. Какие задания предлагалось выполнить читателям?

Редакция журнала предлагала прочесть наизусть любое из стихотворений Пушкина - хотя бы одно, но полностью. Еще - назвать и дать характеристики пяти пьесам Шекспира.

Культурный человек должен был знать "хотя бы четыре реки" Африки. Назвать любимого композитора, а также минимум 3 его крупных произведения. Читателей призывали также назвать пять марок советских автомобилей и перевести простую дробь 3/8 - в десятичную.

Эрудит должен был следить и за спортивной жизнью страны, потому должен был назвать 3 крупных состязания минувшего сезона и озвучить их результаты.

Ориентирование в живописи тоже - важная составляющая культурного человека. Хотя бы 3 картины из понравившихся на выставках последнего сезона он должен был знать.

Какая культура без знания Стендаля и Тургенева? Подтвердить свое знакомство с произведениями этих авторов нужно было характеристикой героев "Красного и черного" и "Отцов и детей".

Завершался опросник предложением подробно ответить, почему именно в стране Советов стало возможным реализовать стахановское движение.

В тридцатые годы читатели журнала отвечали на эти вопросы. Интересно, справились бы они с ними сегодня?