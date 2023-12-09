Плакальщицы на Руси: кого брали на такую работу и как ее оценивали

На Руси еще лет сто назад была такая профессия - вопленицы. Их также называли плакальщицами. Она очень даже неплохо оплачивалась. При этом "работу" особо трудной не назовешь: они должны были громко плакать-причитать. Причем не только на похоронах, а и на свадьбах.

Когда появилась культура причитаний и воплей в знаковые моменты жизни? Своими корнями такая традиция уходит в глубокую древность. Скорбные обряды существовали еще в древности - в Греции и Риме. Тексты "правильных" причитаний также сохранились в древнейших египетских письменах.

Что касается Руси, то такая профессия упомянута в "Домострое" и "Повести временных лет". Вопленицы должны были создавать атмосферу горевания. Даже если и было кому плакать на похоронах, воплениц приглашали все равно.

Профессионалки причитали мастерски, задавая тон мероприятию. Для этого у них были заготовлены специальные тексты, пение, движения. Некоторые даже бросались на землю и катались по ней. Считалось, что, чем громче и ярче причитания, тем легче будет ушедшему в другом мире.

Но это на похоронах. А зачем воплениц звали на свадьбы? Оказывается, руководствовались тем, что свадьба, по мнению жителей Руси - переходное состояние между стадиями жизни. Невеста уходит из дому и как будто "умирает" для нее.

И при этом - как бы "рождается" в семье мужа. Потому ее надо оплакать, чтобы потом на полную радоваться на свадьбе. А если такие ритуалы не соблюсти, то и счастья в браке может не быть.

Особенно крепки были такие поверья на севере страны. Здесь "убиваться" от горя должна была сама невеста. Если брак был не по любви, неравным, она делала это более, чем искренне.

Тем не менее, мастерства на вопли и причитания могло быть маловато. И на помощь тогда приходили профессионалы, раздувавшие зрелище до таких масштабов, что плач был слышен во всей округе.