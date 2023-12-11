Киркоров сообщил, как решился предложить Пугачевой выйти за него замуж

В рамках подкаста блогера Эльдара Джарахова на Ютубе Филипп Киркоров рассказал, что композиция Аллы Пугачевой "Сильная женщина плачет у окна" прозвучала в новогоднем "Голубом огоньке" сразу после песни певца "Роза на снегу".

Трек будущей жены настолько поразил артиста, что тот решился жениться на Алле Борисовне.

Аркадий Укупник, который написал песню для Пугачевой, рассказал, что она многое изменила в его работе, в том числе придумала припев.

Укупник назвал Пугачеву соавтором песни, а не только ее исполнительницей.