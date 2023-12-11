Собчак назвала причину госпитализации Пригожина

10:35 2023-12-11
Собчак назвала причину госпитализации Пригожина

Ксения Собчак рассказала, что ей удалось дозвониться до музыкального продюсера Иосифа Пригожина и узнать причину его неожиданной госпитализации, о чем звездная блондинка сообщила в рамках своего Телеграм-канала "Кровавая барыня".

Оказывается, Иосиф Пригожин сообщил Ксении Собчак, что болеет гриппом в тяжелой форме, а также у врачей есть подозрение, что дело "пахнет" воспалением легких.

Также музыкальный продюсер выразил негодование в разговоре с журналисткой, что паниковать не из-за чего.

Ранее директор продюсерского центра и правая рука Иосифа Пригожина Станислав Калинкин информировал, что музыкальный продюсер неожиданно очутился на больничной койке, не став называть причину этого.

На тот момент сам Пригожин ответил журналистам отказом на интервью, заявив, что лежит под капельницей.

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