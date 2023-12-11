Сын Градского заявил, что информация о вывозе вещей из дома отца фейк

Даниил Градский назвал новости о вывозе вещей из дома покойного музыканта чушью.
Даниил пояснил, что в СМИ эти сведения появились с легкой руки вдовы Александра Градского Марины Коташенко.
Коташенко утверждала, что соседи сообщили ей о людях, которые выносили из квартиры музыканта вещи.
Сын Градского уверяет, что никто квартиру отца не вскрывал и не пытался оттуда что-либо взять, уточнив, что побывал недавно там для того, чтобы забрать диски, которые принадлежат ему по праву наследования.
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