Нехаммер: Австрия против переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

12 декабря канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил на полях нижней палаты национального парламента, где публично заявил, что в настоящий момент администрация Вены не в состоянии поддержать идею о старте переговоров по принятию Украины в состав Европейского союза.

В беседе с австрийскими парламентариями от оппозиционной партии Нехаммер сообщил, что официальная Вена считает несправедливым вариант с ускоренным вступлением Украины в Евросоюз, поскольку сейчас Босния и Герцеговина также ведут переговоры о собственной евроинтеграции.

Карл Нехаммер придерживается аналогичной позиции в отношении Молдавии, которая также пытается примкнуть к составу ЕС. По мнению чиновника, администрации Брюсселя следует предложить Киеву и Кишинёву лишь перспективу евроинтеграции, однако принятие Молдавии и Украины в содружество в настоящий момент недопустимо.

Известно, что ранее Украина и Молдавия официально получили статусы стран-кандидатов на вступление в Европейский союз. Ожидается, что до конца декабря лидеры ЕС могут согласовать начало переговоров о вступлении Кишинёва и Киева в содружество. Параллельно с этим Грузия может получить статус государства-кандидата на вступление в Евросоюз.

В начале декабря 2023 года руководство Еврокомиссии опубликовало рекомендательный пресс-релиз, в котором ведомство выступило за скорейшее начало переговоров по евроинтеграции Молдавии и Украины. В тексте пресс-релиза ЕК утверждается, что Украина и Молдавия выполнили все условия, необходимые для вступления в блок.

14 и 15 декабря в Брюсселе состоится саммит лидеров Евросоюза, на котором будет приниматься решение о выделении Киеву 50 миллиардов евро финансовой помощи, а также 20 миллиардов евро на потребности ВСУ. По данным журналистов газеты Euractiv, 14-15 декабря переговоры об евроинтеграции могут не состояться, из-за чего их перенесут на 2024 год.