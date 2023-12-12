Фотовыставка «Зимние забавы» открыла могилевчанам секреты развлечений в холодную пору года

Катание на санях и лыжах, игра в снежки и встреча с Дедом Морозом, рыбалка на льду и калядки. Оказывается, развлечений в холодную пору немало. И, хотя мастера запечатлели эти яркие мгновения в основном в черно-белом варианте, эмоциональных красок в них — хоть отбавляй.

Всего на выставке «Зимние забавы», открывшейся в Могилевском областном краеведческом музее, представлено 44 работы фотографов из клубов «Радуга» и «Раніца» — из областного центра и Осиповичей. Дополнил палитру ярких зимних кадров член Белорусского Союза фотографов минчанин Виктор Бутра.

К слову, его снимок, сделанный на стадионе в Риге, один из самых «возрастных» и датирован 1962-м годом.