Фотовыставка «Зимние забавы» открыла могилевчанам секреты развлечений в холодную пору года

15:29 2023-12-12
Фотовыставка «Зимние забавы» открыла могилевчанам секреты развлечений в холодную пору года

Представители фотоклубов «Радуга» из Могилева и «Раніца» из Осиповичей представили 44 работы, созданных за последние полвека.

Катание на санях и лыжах, игра в снежки и встреча с Дедом Морозом, рыбалка на льду и калядки. Оказывается, развлечений в холодную пору немало. И, хотя мастера запечатлели эти яркие мгновения в основном в черно-белом варианте, эмоциональных красок в них — хоть отбавляй.

Всего на выставке «Зимние забавы», открывшейся в Могилевском областном краеведческом музее, представлено 44 работы фотографов из клубов «Радуга» и «Раніца» — из областного центра и Осиповичей. Дополнил палитру ярких зимних кадров член Белорусского Союза фотографов минчанин Виктор Бутра.

К слову, его снимок, сделанный на стадионе в Риге, один из самых «возрастных» и датирован 1962-м годом.

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Куратор выставки Ирина Савосина отметила, что зима для «фотоохоты» не менее продуктивна, чем любая другая пора года. Например, на одном из кадров заснят момент, где люди пытаются вытолкать автомобиль из заснеженной дороги.

На другом — веселая компания на санях, в которые запряжена лошадь, весело мчится навстречу новогодним праздникам. А на третьем — прыжки на стадионе… на коньках.

Мгновенья жизни не повторяются, но их можно остановить, сохранить на память с помощью объектива, — заметила фотомастер.

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Принявший участие в открытии выставки глава ветеранской организации Ленинского района Могилева Виктор Гребенев признался, что на одной из фотовыставок старого Могилева в окнах городской библиотеки имени Карла Маркса на снимке однажды увидел свою маму — выпускницу педучилища.

Он не скрывает, чтобы был очень впечатлен таким фактом. А однажды в историю похожим образом попал и его сын Александр. В ту пору он был школьником и принимал участие в спортивном конкурсе в деревне Межисетки Могилевского района.

Примечательно, что Александр Гребенев со временем сам увлекся фотоделом. И сегодня он — один из ярких представителей плеяды современных могилевских фотографов, — поделилась Ирина Савосина.

На выставке зрители также смогли оценить и впечатлиться работами таких фотомастеров, как Анатолий Толкачев, Валерий Москалев, Ольга Мамаджанова, Николай Хотяинцев, Елена Ерошевич, Елена Василевская, Наталья Жмуренкова.

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