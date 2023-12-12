В Иркутске родители выбросили с 5-го этажа маленьких сына и дочку, чтобы спасти их от пожара

16:18 2023-12-12
В Иркутске родители выбросили с 5-го этажа маленьких сына и дочку, чтобы спасти их от пожара

Братика и сестричку поймали соседи, а их старший брат и родители погибли в пламени огня.

Страшная трагедия произошла вечером 11-го декабря в одной из многоэтажек Иркутска. Здесь на пятом этаже в квартире, где проживала многодетная семья, разгорелся пожар.

Чтобы спасти младших детей - 7-летнюю дочку и 4-летнего сына - 26-летняя женщина выбросила их с высоты 5-го этажа. Малышей поймали соседи. А их молодые родители и старший 9-летний брат погибли в пламени.

Спасенным детям оказана медпомощь. Сейчас они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту этого ЧП возбуждено уголовное дело. Причиной пожара в квартире, по предварительным данным, стало короткое замыкание в электропроводке.

Следователи СК провели первоначальные следственные действия, допросили свидетелей и очевидцев произошедшего. Эксперты также осмотрели квартиру, где произошел пожар.

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