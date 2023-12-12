Ирина Безрукова на отдыхе в Таиланде заразилась лихорадкой денге

16:31 2023-12-12
Ирина Безрукова на отдыхе в Таиланде заразилась лихорадкой денге

58-летняя российская актриса рассказала, что лечения от этого вируса нет, но ей помогали местные жители.

Ирина Безрукова оказалась прикованной к постели из-за неизлечимого недуга, сообщает КП.

58-летняя актриса рассказала, что в ноябре улетела на отдых в Таиланд.

Мне нравится Таиланд в период дождей. Там не так жарко, чистый воздух, солнце не обжигает.

При этом довольно тепло и можно купаться, — сообщила артистка.

Но ее отпуск омрачил недуг. Все случилось внезапно.

Я неделю провела в постели. Заболела лихорадкой денге. Температура поднималась за 39,5! Ни пить, ни есть не могла. Даже не было сил говорить, — поведала звезда.

Безрукова уточнила: лечения при такой болезни нет. Нужно много пить воды и ждать, когда организм сможет побороть вирус. Актрисе помогали местные жители, приносили ей еду и все нужное.

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