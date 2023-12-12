Ирина Безрукова на отдыхе в Таиланде заразилась лихорадкой денге

Ирина Безрукова оказалась прикованной к постели из-за неизлечимого недуга, сообщает КП.

58-летняя актриса рассказала, что в ноябре улетела на отдых в Таиланд.

Мне нравится Таиланд в период дождей. Там не так жарко, чистый воздух, солнце не обжигает.

При этом довольно тепло и можно купаться, — сообщила артистка.