Ирина Безрукова на отдыхе в Таиланде заразилась лихорадкой денге

Ирина Безрукова оказалась прикованной к постели из-за неизлечимого недуга, сообщает КП.
58-летняя актриса рассказала, что в ноябре улетела на отдых в Таиланд.
Мне нравится Таиланд в период дождей. Там не так жарко, чистый воздух, солнце не обжигает.
При этом довольно тепло и можно купаться, — сообщила артистка.
Но ее отпуск омрачил недуг. Все случилось внезапно.
Я неделю провела в постели. Заболела лихорадкой денге. Температура поднималась за 39,5! Ни пить, ни есть не могла. Даже не было сил говорить, — поведала звезда.
Безрукова уточнила: лечения при такой болезни нет. Нужно много пить воды и ждать, когда организм сможет побороть вирус. Актрисе помогали местные жители, приносили ей еду и все нужное.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__